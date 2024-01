¿Cuántos juegos son demasiados juegos?

Publicado hace 15 minutos por NubisMusic a anaitgames.com

Se da la circunstancia de que muchos de estos juegos, una parte no menor de esta competencia, son genuinamente abominables (clones de Vampire Survivors, remezclas de tutoriales, shovelware pornográfico), una circunstancia que no parece que vaya a ir a mejor ahora que Valve ha abierto Steam al contenido generado con IA. El resultado es una sobrecarga que hace que en la mayoría de tiendas, con Steam como principal pero no única representante (las consolas, a priori más cerradas, tienen los mismos problemas), repasar la...