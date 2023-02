Cuando las revistas de informática tenían 500 páginas y la gente se leía hasta la publicidad

Publicado hace 1 hora por ccguy a microsiervos.com

Me topé con este número de la mítica revista Byte de junio de 1981 perfectamente escaneado en la biblioteca de Archive.org. Hojearlo un poco me produjo una sensación muy particular, que no sé si será fácil de transmitir pero aun así lo intentaré: las revistas de informática de la época vivían una época dorada, que se traducía en estos curiosos efectos. Las revistas mensuales tenían hasta 500 páginas o incluso más; baste recordar los Byte, PC World y PC Magazines de la época. Literalmente comprabas kilos de papel por ~5 euros.