Publicado hace 23 minutos por pignito a forococheselectricos.com

El electrolito sólido se ha convertido en una de las grandes promesas para la próxima generación de baterías. Pero su desarrollo se está alargando más de lo esperado y a pesar de algunos anuncios prometedores, todavía no hay ningún modelo a la vista. Es informe indica que no se espera que las baterías de estado sólido a base de óxido y sulfuro lleguen a la producción en masa por los menos antes de 2027. La razón de esto es que la tecnología para este tipo de batería aún no está madura.