Crece el temor de que Estados Unidos prohíba Bitcoin, Ethereum y otras crypto

La administración de Biden fue acusada de intentar prohibir "silenciosamente" bitcoin, ethereum y otras criptomonedas en un movimiento que se describió como "Operación Choke Point 2.0". El mes pasado, la Reserva Federal rechazó la solicitud del criptobanco Custodia para unirse a sus filas, sembrando dudas sobre si la Office of the Comptroller of the Currency dará la aprobación final a las solicitudes de las criptoempresas Protego y Paxos para obtener la carta de banco fiduciario nacional.