De crear un canal en YouTube a hacerle la competencia a Tesla en la recarga ultrarrápida

Casualidad o ‘modus operandi’. En España el periodo de trámites y permisos puede llevar 12 o 13 meses. A mí me ha costado muchísimo cerrar el expediente de dos estaciones que quería abrir en Salamanca porque ellos (las distribuidoras) querían inaugurar una estación al lado. Hasta que ellos no han abierto a mí no me han cerrado el expediente. ¿Casualidad? Puede ser. Pero cuando esa casualidad se repite en diferentes puntos y con las mismas compañías, deja de ser una casualidad y pasa a ser un modus operandi”.