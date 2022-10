Crean en Estados Unidos una aplicación conservadora para mujeres que buscan hombres “alfa”

Publicado hace 51 minutos por Premutos73 a primerahora.com

The right stuff, una aplicación de citas de tendencia conservadora, salió al mercado para unir a gente que dice compartir los mismos valores republicanos y permitir que las mujeres encuentren a lo que sus usuarias consideran hombres “alfa”. Detrás de The right stuff está entre otros John McEntee, que empezó como voluntario en la campaña presidencial de Donald Trump y llegó a ser asistente personal del antiguo mandatario republicano (2017-2021) cuando este accedió al poder.