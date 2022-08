Lo de las cookies es una auténtica vergüenza, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada

Publicado hace 1 hora por Henryjo a microsiervos.com

La Web está ahora plagada de inescrutables banners de cookies que no parecen proporcionar ninguna funcionalidad, no cumplen con las normas de protección que se pretendían, utilizan «patrones oscuros» para empujar a los usuarios a dar su consentimiento a todas las cookies, o simplemente dejan a los usuarios desconcertados. Los métodos automáticos de gestión de la privacidad, como el Do Not Track se los pasan por el forro la mayor parte de los sitios web; otro parecido llamado Global Privacy Control sólo está pensado para funcionar en California