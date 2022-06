Publicado hace 16 minutos por kalzakath a msdos.club

Probablemente el software educativo sea lo menos atractivo a ojos de un joven usuario de ordenador, pocas cosas le desmotivarán más que un juego en el que va a aprender las costumbres locales, las monedas o lenguajes hablados a través del globo terráqueo. Esta es la historia de un videojuego que nació para ser un entretenimiento pero que acabó, sin quererlo, convirtiéndose en el software educativo más famoso de su época: Where in the world is Carmen Sandiego?