En el foro The Workplace de Stack Exchange se cuenta uno de los problemas modernos a los que se están enfrentando algunos técnicos. Es el de los compañeros de trabajo que no dejan de enviar «sugerencias» tras alguna reunión, pero en este caso «obviamente generadas con ChatGPT» y que no hacen más que entorpecer las cosas. Esto es un problema es porque muchas de esas sugerencias están vacías de contenido, no tienen sentido o no entienden el problema. La cuestión es: ¿Se puede dar una buena respuesta sin ser demasiado condescendiente?