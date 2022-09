"Es como eliminar un navegador": AceStream se defiende ante el bloqueo de LaLiga y Telefónica

Publicado hace 15 minutos por Ariesun24 a genbeta.com

Desde el medio TorrentFreak han podido contactar con AceStream, donde los responsables de esta herramienta han podido ofrecer su punto de vista ante la situación que se ha generado recientemente. Roman Morozyuk, de Innovative Digital Technologies ha reiterado la utilidad de su herramienta. Y es que AceStream no publica ni aloja contenido no autorizado, sino que se trata de un reproductor neutral en este aspecto. "Ace Stream no es un proveedor de contenido ni un servicio de alojamiento. No publicamos ni almacenamos ningún contenido de video...