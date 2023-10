Publicado hace 37 minutos por JovenCarcamal a businessinsider.com

Andrew Ng , profesor adjunto de la Universidad de Stanford que enseñó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo a The Australian Financial Review que las empresas tecnológicas más grandes esperaban activar una regulación estricta con la "mala idea de que la IA podría extinguirnos". "Definitivamente hay grandes empresas tecnológicas que preferirían no tener que competir con el código abierto, por lo que están creando temor a que la IA conduzca a la extinción humana", dijo al medio de comunicación.