Para el que no sepa de la existencia de estos códigos, permiten clasificar las películas y series por categoría. Muy útil. Dice que saca a la luz series y películas que no salen de primeras en el catálogo, pero no sé hasta qué punto es esto cierto. De igual forma, llevo usándolos hace una semana y bien (se meten en la búsqueda, porque la opción desde la URL o no sé usarla o no funciona).