Publicado hace 42 minutos por ElCuñadoDelHacker a theregister.com

Un usuario de 4chan afirma haber filtrado 270 GB de datos internos del New York Times, incluido el código fuente, a través del famoso tablero de imágenes. Según el internauta anónimo, la información incluye "básicamente todo el código fuente perteneciente a The New York Time Company", que asciende a aproximadamente 5.000 repositorios y 3,6 millones de archivos ahora disponibles para su descarga desde redes p2p. Los detalles sobre cómo obtener los archivos fueron compartidos por el usuario en 4chan.