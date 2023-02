El código con condiciones Yoda otra forma de sembrar el caos en programación es

Publicado hace 1 hora por RockinRickyRialto a microsiervos.com

No sabía que esto existía pero me parece tan divertido como absurdamente necesario: las condiciones Yoda (o Notación Yoda). Es un estilo de programación en el que las dos partes de una expresión, normalmente condicional, están escritas al revés. Funcionar funciona, y es tan correcto como el orden normal, solo que resulta un poco más críptico y menos legible. 'if (42 == $valor) '. Se lee: "Si 42 igual al valor es...".