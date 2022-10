Publicado hace 30 minutos por blodhemn a elconfidencial.com

ARM no hace ni un chip. "Nosotros no hacemos los chips, licenciamos el conocimiento para hacerlos", puntualizó el CEO de la compañía, René Hass. Pero ARM es fundamental para la tecnología moderna y para que Amazon, Google o Apple puedan hacer los suyos. Tras la venta frustrada a Nvidia, se esperaba una salida a Bolsa que quizá no llegue a producirse. A su amplia cartera, pronto se unirá también Intel.