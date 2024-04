Publicado hace 1 hora por xantal a genbeta.com

La IA aprendió un idioma, pero no se sabe cómo. De los temas de IA de los que hablaron los expertos de Google, el más misterioso se llama propiedades emergentes. Parece ser que las herramientas de inteligencia artificial de la empresa estaban aprendiendo habilidades que no se esperaba que tuvieran. “ustedes no entienden completamente cómo funciona, y sin embargo, ¿la han puesto a disposición de la sociedad?”. Pichai dijo que no es algo grave y es que, alegó que “tampoco creo que entendamos del todo cómo funciona la mente humana”.