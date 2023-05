Carlos Santana: Aprovecho este hilo de tweets para señalar conceptos que están mal planteados o directamente mal

Publicado hace 33 minutos por dmeijide a threadreaderapp.com

El ingeniero de Google no fue despedido por decir que la IA era consciente, sino por filtrar información interna de la compañía al hacerlo. Lo que él decía no tenía ningún fundamento más allá de lo que era su propia percepción. Cualquiera que haya podido interactuar con LaMDA o ChatGPT meses después se habrá dado cuenta. "Y ahora Microsoft dice lo mismo". Microsoft NO ha dicho lo mismo. Algo "similar al razonamiento humano" NO es CONSCIENCIA. Aquí se están mezclando varias cosas muy evocativas pero que son diferentes.