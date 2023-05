La canción de los Pixies 'Where Is My Mind?' está apagando las alarmas de los Pixel de Google

Publicado hace 24 minutos por Cuñado a es.gizmodo.com

En 1988, los Pixies lanzaron Where Is My Mind?, tema que los elevó a una categoría donde solo existen un número muy reducido de bandas. Aquella canción y su mítico comienzo ha derivado en algo que jamás hubieran pensado: la canción está desactivando las alarmas de los teléfonos Google Pixel. La función que causa el error se agregó a los dispositivos de Google hace unos años y se trajo a sus teléfonos con el lanzamiento del Pixel 6 en 2021.