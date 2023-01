Publicado hace 40 minutos por ThePunisherr a sincrogo.com

¡Importante!: Los trabajadores ya no tendrán que aportar a sus empresas los partes de baja y alta en caso de estar de baja por incapacidad temporal (IT). Se va a modificar la gestión de los procesos de incapacidad temporal (IT). Se ha aprobado un RD por el que se modifica el RD 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de su duración. El RD se aprobó este pasado martes en el último Consejo de Ministros de año pero aún se ha publicado en