La búsqueda de Netflix en Asahi Linux [ENG]

Publicado hace 1 hora por ccguy a da.vidbuchanan.co.uk

Aunque Spotify aún no ofrece un cliente nativo para Linux aarch64, su aplicación web es perfectamente utilizable, o al menos lo sería si no mostrara este maravilloso mensaje de error: "La reproducción de contenido protegido no está habilitada". La causa principal de este error es que el módulo DRM de Widevine no está instalado (por eso tampoco funciona Netflix). Obviamente, la solución a todos nuestros problemas es instalar. Pero claro, uno no puede simplemente instalar Widevine en una plataforma que no esté bendecida por Google.