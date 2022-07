Una buena parte de la España rural parece que vamos a tener competencia en fibra

Publicado hace 9 minutos por indigoverde a bandaancha.eu

Parece que movistar con otros socios va a comprar operadoras locales de fibra para ofrecer soporte a otros operadores. Estoy en zona rural guadalajara, con un operador local, único en la zona con fibra, que ha ganado muchos concursos para poner fibra en la provincia de Guadalajara, los precios son muy altos, hasta ayer tenía 50/20 megas pagando 35 euros más iva, justo ayer me llamaron con una "oferta de fidelización" que me mantienen el precio pero me dan 200/200 y hoy ya los tengo. Pensé que en breve habría competencia y todo apunta a que sí.