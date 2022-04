Publicado hace 2 días por Mukado a xataka.com.mx

La cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Premios de la Academia el pasado domingo 27 de marzo, no solo será uno de los momentos más recordados de la última edición de los Oscar, sino que ahora surgió una criptomoneda llamada "Will Smith Inu" (WSI) que "conmemora" el momento en que el actor subió al escenario y golpea al comediante.