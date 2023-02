Publicado hace 48 minutos por MDman a tomatesasesinos.com

[Copy&Paste] [...] Me parece CRIMINAL que una empresa gestione MI LISTA DE CONTACTOS, es como si entras al móvil y desaparece de tu agenda números de teléfono. Del de tu madre o hermano te darás cuenta….pero… [...] ¿Pero del de un excompañero de un curro de hace años que era majillo [...] ¿O el de el hijo adulto o la esposa de un primo que no ves a menudo? Porque la vida es perra y ya sabes que tarde o temprano tu primo no estará y tendrás que contactar con su familia cercana. [...]