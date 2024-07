Publicado hace 44 minutos por Meneador_Compulsivo a threadnavigator.com

Benjamí Villoslada, cofundador de Menéame: Rechazaron la IA. Rechazaron las coins. Rechazaron el fact-cheking. Lo rechazaron TODO de mí. Para no hacer nada nuevo en 10 años. La última novedad es el Pregúntame, una cosa mía del 2013. ¿Por qué el equipo actual no supo rentabilizar eso desde 2015? Me da igual. Únicamente pienso en un nuevo equipo.