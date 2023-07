Publicado hace 12 minutos por JanSmite a xataka.com

Antonio García Ferreras no es el fundador de Xataka, aunque la IA de Google llegue a decir en algún momento que sí. Es una lástima que Julio Alonso y Antonio Ortiz no reciban el suficiente reconocimiento. Ellos fueron los fundadores de esta página en noviembre de 2004, pero Google Bard no acierta. Tampoco lo hace ChatGPT.