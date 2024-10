Publicado hace 1 hora por sorrillo a bandaancha.eu

Aunque un terminal soporte VoLTE no siempre es capaz de llamar a los servicios de emergencia mediante VoLTE Emergency Calling, ya que esta función requiere que tenga configurado un APN universal que puede ser usado incluso cuando no hay una SIM instalada. Australia ha tomado una decisión bastante radical para evitar problemas en el futuro, desde hoy los terminales que no cumplan las condiciones quedan bloqueados de la red. Se habilitó un formulario donde puede introducirse el código IMEI de cualquier móvil para ver si cumple los requisitos.