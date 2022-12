Publicado hace 51 minutos por ccguy a lapiedradesisifo.com

El género de toda una generación. Últimamente he estado volviendo a las aventuras gráficas. Esta vez ya no las juego en un PC de mediados de los noventa, sino en las actuales consolas. Porque la aventura gráfica sigue, aunque no sea el género más popular hoy día. Y me gustaría hablar de tres videojuegos, tres aventuras gráficas, que ejemplifican muy bien cómo este género sigue diversificándose y aportando.