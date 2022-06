Publicado hace 27 minutos por ccguy a microsiervos.com

Sebastian Lage tiene este estupendo vídeo acerca de Chess AI*, que es un resumen en 30 minutos sobre la creación de un programa que juega al ajedrez desde cero. Está escrito en C# en el motor de Unity (el código está en Github) y está todo tan bien explicado que no debe ser difícil adaptarlo a otros lenguajes. Se puede descargar para jugar y verlo en acción. No lo hace mal, aunque parece un tanto glotón.