Avast compra la extensión I don’t care about cookies

Avast es la nueva dueña de I don’t care about cookies, una extensión para navegadores web que tal vez no conozcas, o tal vez sí, porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Por una sencilla razón: es un bálsamo en esta Internet podrida de… de cookies, claro está. Casi una década lleva trabajando el desarrollador de I don’t care about cookies en la extensión, aunque cuando cobró auténtico valor, fue cuando la Unión Europea nos hizo tragar con esa estúpida política de aceptación de las cookies derivada de la GDPR, que nos hace perde