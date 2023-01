Autocompletado de la búsqueda de Twitter: qué hay detrás de que sugiera términos sexuales cuando se buscan palabras como ‘niño’, ‘niñas’ o ‘adolescente’

Publicado hace 26 minutos por Vlemix a maldita.es

Hay cosas que uno no espera encontrarse en una red social global utilizada a diario por millones de personas: “Estaba buscando la noticia del niño de seis años, he puesto ‘niño’ y me han salido estas búsquedas sugeridas en Twitter”: ‘ninos cogiendo’, ‘NINOS FOLLANDO’ y ‘ninos sicarios’. Hemos probado a hacer la misma búsqueda durante varios días, a distintas horas y desde distintas cuentas. Prácticamente en la totalidad de los casos, Twitter autocompleta la búsqueda con el tipo de términos sexuales que se ven en las capturas.