Así es WeChat, la app china “para todo” que inspira a Elon Musk al transformar Twitter en X

No hay nada más cotidiano en la potencia asiática que esta superapp, que se utiliza para absolutamente todo en el día a día. En China, cuando conoces a alguien, no te pide tu tarjeta de visita, tu cuenta de Instagram o tu número de teléfono; te pide tu WeChat. Cuando vas a pagar en un establecimiento, no te preguntan “¿en efectivo o con tarjeta?”; el consumidor automáticamente desbloquea su móvil y muestra el código QR generado en la aplicación. Acciones tan mundanas como quedar con amigos, pedir comida a domicilio, pagar las facturas o...