Así puedes evitar el spam: te llega más correo basura que nunca y no son impresiones tuyas

genbeta.com

Ya llevamos tiempo hablando de que a los más usados servidores de correo electrónico, como Gmail, les llega más spam que nunca, a pesar de que Google ha creado filtros antispam para su mail parecen no ser capaces de detectar y filtrar estos mensajes que no queremos recibir. No todo es culpa de Google o de las tecnologías de los servidores de correo en general. Recibir spam también es culpa nuestra. A veces damos nuestro correo por error, otras queriendo, apuntándonos a promociones de las que nunca querremos saber más.