Así crío a mis hijos sin pantallas: no usan móvil, tableta ni ordenador

Ni tele ni nada: “El móvil cero. No tenemos tableta. El ordenador, también cero”, añade. “Lo que intento cuidar al máximo es que no vean publicidad. Yo pongo esto: aquí empieza y aquí acaba. No pongo un vídeo de YouTube en el que salen cien mil cosas”. La sobreestimulación tiene desafíos claros, según investigaciones recientes: “Las imágenes y la música pueden sobreestimular y provocar problemas en el desarrollo del aprendizaje. Interfieren sobre todo en la capacidad de atención, en no terminar las actividades..."