El archivo «security.txt» ya es oficialmente el RFC 9116; proporciona información sobre seguridad y vulnerabilidades en los sitios web

Se ha anunciado que el RFC 9116: A File Format to Aid in Security Vulnerability Disclosure ya es un «protocolo formal» tras cinco años de trabajo, a pesar de que los ingenieros llaman a estas cosas Request for Comments («Petición de comentarios»). Su objetivo es servir como formato estándar legible por los robots, en forma de un fichero llamado security.txt que contenga datos sobre la empresa propietaria de un sitio web, sus políticas de seguridad, cómo informar sobre vulnerabilidades y algunas cosas más relacionadas.