El asteroide objetivo Dimorphos no representa una amenaza para la Tierra, y no se preocupe: el impacto cinético de DART no puede empujar al asteroide a una trayectoria que impacte en la Tierra. Lo que este experimento debería hacer es alterar ligeramente la órbita del asteroide, ayudando a los científicos a aprender más sobre la desviación para cuando se descubra un asteroide peligroso.