Aprender a programar sí, pero no esperes dedicarte al desarrollo de software por ello…

Publicado hace 1 hora por senfet a enriquedans.com

Un buen artículo de Farhad Manjoo en The New York Times, «It’s the end of computer programming as we know it. (and I feel fine.)«, explora la idea de la aplicación de la algoritmia generativa al desarrollo de software y se plantea el fin de una manera de escribir código, conectando con la de que los asistentes se convertirán en quienes lleven a cabo la práctica totalidad del trabajo pesado o incluso de que las máquinas terminen programándose a sí mismas.