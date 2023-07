Anunciado Arzette, una suerte de sucesor espiritual de los 'infames' Zelda de CD-i

Publicado hace 1 hora por NubisMusic a vandal.elespanol.com

El editor Limited Run Games y la desarrolladora Seedy Eye Software han anunciado un nuevo videojuego de aventuras animadas interactivas llamado Arzette: The Jewel of Faramore y que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y ordenadores a través de Steam en algún momento de este año. Tal y como podéis ver en su tráiler de anuncio, se trata de una especie de sucesor espiritual de los polémicos The Legend of Zelda estrenados para CD-i, ya que comparte tanto la estética como algunas de sus mecánicas de...