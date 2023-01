Antes de God of War: Cuando nuestros ordenadores recibieron en 1984 el primer videojuego sobre Mitología Griega

Publicado hace 11 minutos por supergadgets a elmundodelspectrum.com

Mucho antes que God of War, los niños de 1984 ya pudieron disfrutar de un videojuego sobre Mitología Griega. Artículo que analiza a fondo "Gift from the Gods" de Ocean, para el ordenador ZX Spectrum, así como su gestación con Imagine de fondo.