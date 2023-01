Publicado hace 32 minutos por Deckardio a guardianesdelfrikiverso.com

No tengo boca y debo gritar (I have no mouth and I must scream) se trata de un breve relato escrito por Harlan Ellison que tiene su adaptación en un videojuego de aventura gráfica (...) editado por Frederik Pohl en el año 1967 que fue galardonado con un premio Hugo en el mismo año de su publicación (...) Ellison en los créditos de las películas de Terminator por que aseguraba que Skynet esta basada en su personaje AM, dicha afirmación se transformo en una demanda que ganó