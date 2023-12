Publicado hace 1 hora por mondoxibaro a confilegal.com

Es época de cenas (y comidas) de navidad con los compañeros de trabajo, y aunque el ambiente que se crea es más distendido y se hacen un sinfín de fotos de recuerdo, no hay que olvidar que hay límites que no se pueden sobrepasar. Fotografías y vídeos en las que mucha gente puede salir con alguna copa de más y que, aunque en ese momento resulte gracioso, quizá para el futuro no lo sea tanto...al fín y al cabo, la imagen es un dato personal