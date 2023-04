Las 7 mejores webs para saber quién me llama por teléfono

Publicado hace 2 horas por sxentinel a genbeta.com

Si no te gusta atender llamadas de números desconocidos, siempre puedes inscribir tu número de teléfono en la Lista Robinson, que la mayoría de grandes empresas españolas se han comprometido a respetar no llamando a los números recogidos en la misma. No siempre es así, y tiene consecuencias. Pero si eso no es suficiente, y te terminan llamando igualmente, siempre puedes recurrir a ciertas webs o herramientas que pueden ayudar a identificar quién te ha llamado.