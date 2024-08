Publicado hace 1 hora por geralt_ a xda-developers.com

Google Chrome está haciendo el cambio a Manifest V3, y con eso, otros navegadores que se basan en Chromium probablemente lo harán también. Si bien son bienvenidos a hacer cambios e incluir soporte para Manifest V2, no es ningún secreto que las cosas eventualmente se van a poner un poco raras para las extensiones que no quieren, o no pueden, actualizarse. Una de estas extensiones es uBlock Origin, que se basa en la permisividad de Manifest V2 para hacer gran parte del filtrado que hace.