Publicado hace 54 minutos por NubisMusic a genbeta.com

¿Nunca te has encontrado con alguna empresa o administración que te demanda el envío de algún documento en formato digital, pero te exige que sea no sea exportado directamente a PDF, sino impreso y luego escaneado? En la mayor parte de los casos se debe a exigencias relativas a documentos firmados, para "asegurarse" de que las firmas sean reales. Pero se trata de una pretensión inútil, pues ya existen multitud de sitios web que permiten modificar PDFs para dotarles de aspecto de documento escaneado: webs que los ciberdelincuentes no...