La sequía de Cataluña, que ya es la más grave de su historia, ha reabierto el viejo debate sobre los trasvases de agua. "Están intentando enfrentar a los territorios cuando el problema es que se ha hecho muy mala gestión. No negamos que tenemos un problema con la sequía, pero no se han hecho bien las cosas. Por ejemplo, no se señala ni se recorta el agua de grandes consumidores como el turismo o la agroindustria, y aquí no incluyo a los pequeños agricultores. Pero hay mucha demagogia y mucha política detrás en esto del agua."