¿Qué es la gráfila de una moneda?

Hay que intentar no confundir la gráfila con el listel. El listel es el borde elevado de la moneda que forma parte de su estructura física y no del diseño. No se sabe muy bien de dónde procede la palabra gráfila. La teoría más extendida es que su origen tiene que ver con la palabra «γραφω» (graphō), perteneciente al griego antiguo.