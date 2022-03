Tres de cada cuatro españoles consideran la situación económica "mala o muy mala"

Publicado hace 32 minutos por Ergo a antena3.com

Un 74, 6% de los españoles considera mala o muy mala la situación económica que atraviesa el país y casi dos de cada tres (un 60%) cree que el escenario empeorará a lo largo del próximo año. Solo un 9,1% sostiene que la situación es, pese a todo, "buena" y un 14,5% apunta que el escenario actual no es, en cualquier caso, "ni bueno ni malo". Un exiguo 0,8% considera que es "muy bueno" y el restante 1% no sabe o no contesta.