Zygmunt Bauman: "Tenemos que protegernos del 99% de la información"

Bauman ha recordado que las universidades deben tener el mismo papel que en el pasado: “fomentar la emancipación de la humanidad generando conocimiento y herramientas para construir el futuro”. Además, se ha dirigido directamente a los jóvenes presentes en la sala: “sois la primera generación que no creéis que vuestro nivel de vida será mejor que el de sus padres, la primera desde la II Guerra Mundial que está a la defensiva y no a la ofensiva. No puede haber una revolución sin ese impulso, y para ello hay que creer en la posibilidad del cambio