Zorman - Soy Español (Videoclip Oficial)  

La canción no parodia los tópicos que tenemos en España, si no que es una parodia del estereotipo sobre la sociedad española que tienen las personas de fuera de España. De hecho la letra la construí a base de preguntar a personas extranjeras (como dato curioso, TODOS los europeos a los que he preguntado me dijeron que tenemos fama de ladrones y también me decían 'Flamencou').