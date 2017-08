Zora Hurston, escritora feminista negra, según Peter Bagge

Peter Bagge ha contado en cómic la vida de Zora Hurston, una escritora negra que, pese a las limitaciones de la época para su raza y su género, fue una mujer liberada que llevó su propia vida sexual. Sin embargo, en los libros que escribió retrató a los negros como los veía, y eso no gustó a los movimientos de liberación ni a los periodistas de su raza. Querían que se mostrasen negros más ilustrados, no gente que hablaba con jerga y se iba de fiesta. Eso, precisamente, es lo que a ella le parecía ir en contra de los negros, no decir la verdad.