La zona estancial frente al Hospital de la Paz se queda sin el nombre de Jardines de la Sanidad Pública

La zona estancial situada frente al Hospital de la Paz se queda sin el nombre de Jardines de la Sanidad Pública, tal y como proponía el Grupo Municipal Socialista, después de que no saliera adelante ayer miércoles la proposición en el Pleno de Chamartín. Los socialistas consiguieron el apoyo de Más Madrid pero no así de PP, Cs y Vox, que votaron en contra argumentando que se debía dar un reconocimiento a todos los sanitarios, no sólo a los de la sanidad pública, han informado a Europa Press fuentes presentes en la sesión.